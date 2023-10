Oito aeroportos da França registram alertas de segurança

Por Dominique Vidalon e Marine Strauss

PARIS (Reuters) - Oito aeroportos franceses enfrentaram alertas de segurança nesta quarta-feira e vários foram esvaziados para verificações, informou a autoridade de aviação DGAC, e o Palácio de Versalhes fechou novamente devido ao seu terceiro alarme de segurança em cinco dias.

Os aeroportos afetados foram Toulouse, Biarritz e Pau, no sudoeste, Nice, no sudeste, Lyon, no leste, Lille, no norte, e Rennes e Nantes, no oeste da França, de acordo com porta-voz da DGAC e o Ministério do Interior.