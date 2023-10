Parlamentares russos votam para revogar ratificação do tratado de proibição de testes nucleares

Putin pediu à Duma, em 5 de outubro, que fizesse a mudança para "espelhar" a posição dos Estados Unidos, que assinaram, mas nunca ratificaram o tratado de 1996.

A Rússia afirma que não retomará os testes nucleares a menos que Washington o faça, mas os especialistas em controle de armas estão preocupados que ela possa estar se aproximando de um teste que o Ocidente perceberia como uma escalada ameaçadora no contexto da guerra da Ucrânia.

A Ucrânia afirmou que a Rússia está intensificando a "chantagem nuclear".

Em uma declaração, seu Ministério das Relações Exteriores disse: "A Ucrânia condena as medidas da Rússia para retirar a ratificação do tratado e conclama a comunidade internacional a responder adequadamente às provocações de Moscou que visam prejudicar o objeto e o propósito do CTBT".

Desde que invadiu a Ucrânia no ano passado, Putin tem repetidamente lembrado o Ocidente do poderio nuclear da Rússia. Nesta quarta-feira, a TV estatal mostrou imagens raras dele durante uma visita a Pequim, acompanhado por oficiais da Marinha que carregavam a chamada pasta nuclear, que pode ser usada para ordenar um ataque nuclear.

O presidente do parlamento russo, Vyacheslav Volodin, disse que a iniciativa sobre o tratado foi uma resposta justificada a "trapaça e cinismo" de Washington e ao fato de o país não ter ratificado o pacto há muito tempo.