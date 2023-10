Risco de transbordamento de conflito no Oriente Médio preocupa, diz chanceler brasileiro

Israel tem imposto um cerco total a Gaza e submetido o território a um intenso bombardeio. O país prometeu aniquilar o Hamas após o grupo militante islâmico matar 1.400 pessoas e fazer cerca de 200 reféns em ataque a Israel no dia 7 de outubro. Autoridades palestinas dizem que mais de 3.000 palestinos foram mortos desde então.

A tensão na região sofreu uma escalada na terça-feira, após o bombardeio ao hospital Al-Ahli al-Arabi em Gaza, deixando centenas de mortos e feridos. Também suscitou protestos na Cisjordânia ocupada e em toda a região, inclusive na Jordânia e na Turquia, além de provocar críticas de países ocidentais e árabes.

O incidente teve impacto, ainda, na viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para a região nesta quarta-feira, para se reunir com autoridades israelenses e árabes -- que cancelaram as agendas com o norte-americano após a explosão no hospital.

Autoridades palestinas afirmam que o ataque aéreo ao hospital partiu dos israelenses. Israel, por outro lado, sustenta que a explosão foi causada por falha em lançamento de foguete do grupo militante palestino Jihad Islâmica, que negou a responsabilidade.