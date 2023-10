Ajuda que chegará do Egito provavelmente não vai melhorar ânimo em Gaza

"Sobre a ajuda, isto é algo frívolo, não queremos nada dos países árabes e estrangeiros, exceto parar o bombardeio violento contra as nossas casas", disse El-Awad El-Dali, 65 anos, falando perto dos escombros de casas em ruínas.

Tal como muitos palestinos em Gaza e em outros lugares, ele sente que os Estados árabes não fizeram o suficiente para apoiar a causa palestina, especialmente aqueles que normalizaram os laços com Israel.

“Queremos que parem de bombardear pessoas que estão morrendo dentro de suas casas”, disse.

Os Estados Unidos e o Egito têm pressionado por um acordo com Israel para que a ajuda seja entregue a Gaza, e a Casa Branca disse na quarta-feira que foi acertado que até 20 caminhões vão atravessar a passagem de Rafah vindos do Egito nos próximos dias, e mais caminhões são esperados adiante.

Israel reiterou que não permitiria a ajuda através de sua fronteira com Gaza até que o Hamas libertasse cerca de 200 reféns capturados durante o seu ataque a Israel em 7 de Outubro. Militantes do Hamas mataram cerca de 1.400 pessoas no ataque.

A maioria dos residentes de Gaza já dependia de ajuda mesmo antes do início do conflito atual, cerca de 100 caminhões forneciam ajuda humanitária diariamente ao enclave, de acordo com a Organização das Nações Unidas.