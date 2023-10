Argentina se prepara para eleições com economia em "tratamento intensivo"

RESERVAS DO BANCO CENTRAL

As reservas de moeda estrangeira do banco central da Argentina estão próximas de seu nível mais baixo desde 2016 e, em termos líquidos, são amplamente vistas pelos analistas como estando em território negativo depois que uma grande seca atingiu as exportações das principais culturas comerciais de soja, milho e trigo.

As baixas reservas ameaçam a capacidade do país de pagar as dívidas com o principal credor, o Fundo Monetário Internacional (FMI), e com os detentores de títulos privados, além de cobrir as principais importações.

RECESSÃO