Chanceler russo se reúne com líder norte-coreano Kim e promete apoio a Pyongyang

Lavrov, que chegou a Pyongyang na quarta-feira, agradeceu anteriormente à Coreia do Norte por apoiar as ações militares da Rússia na Ucrânia e prometeu "total apoio e solidariedade" de Moscou a Kim, informou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

A visita de Lavrov é vista como preparatória para uma visita do presidente Vladimir Putin, que intensificou a cooperação com a Coreia do Norte, politicamente isolada.

Ao discursar em uma recepção oferecida pela Coreia do Norte na quarta-feira, Lavrov disse que Moscou valoriza muito o "apoio inabalável e de princípios" de Pyongyang à Rússia na guerra da Ucrânia, que chama de "operação militar especial".

"Da mesma forma, a Federação Russa estende seu total apoio e solidariedade às aspirações da Coreia do Norte", disse Lavrov, de acordo com a transcrição do discurso divulgada no site de seu ministério.

Depois de conversar com o ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, Lavrov disse mais tarde aos repórteres que o aumento das atividades militares dos Estados Unidos e de seus aliados Japão e Coreia do Sul é motivo de preocupação, informou a agência de notícias estatal russa RIA.

Nesta quinta-feira, as marinhas dos EUA e da Coreia do Sul juntaram-se às de outros quatro países - Canadá, Bélgica, Nova Zelândia e Filipinas - para um exercício na costa sul da Coreia do Sul, informou o Ministério da Defesa sul-coreano.