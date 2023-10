Egito conserta estradas em passagem de Gaza antes da entrega de ajuda

Os Estados Unidos e o Egito têm pressionado por um acordo com Israel para que ajuda seja entregue a Gaza, à medida que as condições lá pioram, e a Casa Branca disse na quarta-feira que havia sido acordado que até 20 caminhões passariam, com esperanças de mais caminhões depois.

A atividade diplomática em torno da abertura da travessia de Rafah se intensificou, com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi recebendo o principal general dos EUA que supervisiona as tropas no Oriente Médio, bem como o rei Abdullah da Jordânia, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, pedindo no Cairo que a ajuda seja entregue em escala e de forma sustentada.

O Egito também sediará uma cúpula no sábado sobre a crise de Gaza e o futuro da questão palestina, da qual Guterres deverá participar.

"O Egito busca trazer ajuda humanitária acumulada em frente ao lado egípcio, e que essa entrada seja contínua, permanente e sem interrupção", disse o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry, falando ao lado de Guterres.

A maioria dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza dependia de ajuda antes do início do atual conflito, em 7 de outubro, e cerca de 100 caminhões diariamente forneciam ajuda humanitária ao enclave, de acordo com as Nações Unidas.