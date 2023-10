EUA ainda discutem detalhes de acordo para ajuda a palestinos em Gaza

Israel bombardeou o enclave em retaliação, piorando as condições para as 2,3 milhões de pessoas que vivem no território que está sob bloqueio de Israel e do Egito desde que o Hamas assumiu o controle de Gaza, em 2007.

A Casa Branca disse na quarta-feira que foi combinada a passagem de até 20 caminhões, com esperança de que mais veículos também façam o trajeto posteriormente.

No entanto, o recém-nomeado enviado especial dos EUA para questões humanitárias no Oriente Médio, David Satterfield, ainda se reunia na quinta-feira com autoridades israelenses e egípcias para "negociar as modalidades exatas" desse acordo, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

“Queremos ver assistência humanitária sustentada indo para Gaza para o benefício de civis inocentes”, disse Miller.

Miller afirmou que Israel temia que o Hamas pudesse desviar a ajuda, que Washington acreditava ser legítima.

A atividade diplomática em torno da abertura da passagem de Rafah se intensificou. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, recebeu o principal general dos EUA, que supervisiona as tropas no Oriente Médio, além do rei Abdullah, da Jordânia, e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. O representante da ONU pediu no Cairo que o auxílio seja oferecido em grande escala e de forma sustentada.