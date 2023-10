Líder da Coreia do Norte expressa determinação em cumprir acordos feitos com a Rússia

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, expressou, em reunião com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, sua determinação em cumprir os acordos fechados com o presidente russo, Vladimir Putin, no mês passado, informou a estatal KCNA na sexta-feira (horário local).

Kim e Lavrov discutiram formas de ampliar a cooperação para responder ativamente às questões regionais e globais, e Lavrov transmitiu as saudações de Putin a Kim, disse a KCNA.

A ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son Hui, e Lavrov assinaram um plano de intercâmbio em 2024-25, enquanto mantinham conversas separadas e exploravam formas de expandir a cooperação na política, na economia, na ciência e na tecnologia, disse a KCNA.