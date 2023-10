Mahsa Amini e movimento de mulheres do Irã ganham prêmio Sakharov da UE em 2023

BRUXELAS (Reuters) - O Parlamento da União Europeia concedeu seu prêmio anual Sakharov para a Liberdade de Pensamento à iraniana Mahsa Amini, que morreu sob custódia policial no ano passado, e ao movimento "Mulher, Vida, Liberdade" do Irã, informou a instituição nesta quinta-feira.

"Em 16 de setembro, completou-se um ano do assassinato de Jina Mahsa Amini no Irã. O Parlamento Europeu está orgulhosamente ao lado das corajosas e desafiadoras que continuam a lutar pela igualdade, dignidade e liberdade no Irã", disse a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em um comunicado.

"Ao escolhê-las como laureadas... esta Casa se lembra de sua luta e continua a honrar todas aquelas que pagaram o preço final pela liberdade."