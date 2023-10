María Machado, favorita nas primárias da Venezuela, segue em campanha apesar de proibição

Ela tem se mostrado reticente em discutir um plano de apoio, disseram fontes políticas, e ainda não se sabe se a oposição aceitaria que Machado escolhesse um substituto.

Alguns membros da oposição esperavam que um acordo eleitoral assinado esta semana entre a oposição e o governo incluísse a suspensão das proibições, mas isso não aconteceu.

Na quarta-feira, o Tesouro dos EUA disse que está preparado para reverter a flexibilização das sanções petrolíferas se o governo de Maduro não tomar medidas como a suspensão das proibições e a libertação de prisioneiros que a oposição diz terem sido detidos injustamente.

Machado, mãe de três filhos e engenheira industrial, é filha de um conhecido empresário que trabalhou para a gigante do aço Sivensa, que foi nacionalizada em 2010 pelo falecido presidente Hugo Chávez.

Ela disse que planeja privatizar a empresa estatal de petróleo PDVSA e a empresa siderúrgica Sidor se vencer as eleições no próximo ano, além de reestruturar a dívida pública e buscar financiamento do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.

Suas duras críticas a Maduro levaram alguns membros do partido governista a dizer que Machado é de direita e despreza a classe trabalhadora.