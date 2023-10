Ministro israelense diz que em breve soldados verão Gaza "de dentro"

Israel respondeu ao ataque mais letal em seus 75 anos de história prometendo destruir o Hamas, colocando toda a população de 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza sob um cerco total e bombardeando o enclave com ataques que mataram milhares de pessoas e deixaram mais de um milhão de desabrigados.

No norte de Gaza, imagens obtidas pela Reuters do campo de refugiados de Jabaliya mostraram moradores cavando com as próprias mãos dentro de um prédio danificado para libertar um menino e uma menina presos sob os escombros. O corpo de um homem foi retirado e os moradores tentavam iluminar o local com seus telefones celulares.

Enquanto isso, o Egito tomou medidas para permitir a entrada de ajuda, mas as primeiras entregas não são esperadas antes de sexta-feira, em meio à deterioração das condições.

"Vocês veem Gaza agora à distância, mas logo a verão de dentro. O comando virá", disse Gallant aos soldados. Não se esperava que as tropas entrassem enquanto os líderes estrangeiros estivessem em visita.

Gallant também afirmou que a batalha será longa e difícil.

Pouco depois da declaração de Gallant, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, publicou um vídeo de si mesmo com as tropas perto da fronteira, prometendo vitória.