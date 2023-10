Ministros da UE pedem políticas mais rígidas contra imigração após ataques islâmicos

Por Julia Payne e Marine Strauss

BRUXELAS (Reuters) - Ministros de toda a União Europeia afirmaram nesta quinta-feira que os Estados membros devem fazer uma melhor triagem dos imigrantes e dos solicitantes de asilo e expulsar mais rapidamente aqueles considerados um risco à segurança, depois que ataques islâmicos destacaram as dificuldades persistentes.

Os ministros do Interior e da Justiça se reuniram nesta quinta-feira em Luxemburgo para discutir as medidas a serem tomadas após os ataques mortais em Bruxelas e na França, em um momento de maiores preocupações com a segurança ligadas ao conflito entre Israel e o grupo militante palestino Hamas.