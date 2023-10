Nicarágua envia padres católicos a Roma após conversas com Vaticano

(Reuters) - A Nicarágua enviou 12 padres católicos que haviam sido "processados" por autoridades judiciais para Roma na quarta-feira, informou o governo, a mais recente ação, segundo uma pesquisadora, em uma repressão do governo à igreja.

O presidente Daniel Ortega acusou algumas vezes os líderes da Igreja Católica de tentar derrubar seu governo, enquanto as autoridades judiciais prenderam padres e acusaram alguns de cometer traição, entre outros crimes.

Em uma declaração de duas páginas, o governo disse que os 12 foram enviados a Roma depois que as autoridades mantiveram "conversas frutíferas" com a liderança católica, incluindo líderes da igreja local e autoridades não identificadas do Vaticano.