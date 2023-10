Papa Francisco poderá participar de negociações globais sobre clima em Dubai

Outras fontes do Vaticano estimam que a probabilidade de o papa ir ao evento de 30 de novembro a 12 de dezembro é de 90%.

Os chefes de Estado geralmente participam apenas das sessões de abertura das conferências. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou no início das duas últimas reuniões, em Sharm el-Sheikh, no Egito, no ano passado, e em Glasgow, na Escócia, em 2021. Essas conferências também são ocasiões para reuniões bilaterais.

Francisco, de 86 anos, fez da proteção do meio ambiente uma das marcas de seu papado e se reuniu na semana passada com o presidente da COP28, Sultan al-Jaber.

Em um importante documento publicado em 4 de outubro, Francisco fez um apelo aos negacionistas da mudança climática e a políticos relutantes sobre a questão para que mudem de opinião, dizendo que eles não podem ignorar as causas humanas ou ridicularizar a ciência enquanto o planeta "pode estar chegando ao ponto de ruptura".

O documento, conhecido como Exortação Apostólica e intitulado Laudate Deum (Louvado seja Deus), foi uma continuação da encíclica de 2015 de Francisco sobre o meio ambiente "Laudato Si" (Louvado seja).

Ele foi motivado por recentes eventos climáticos extremos e mencionou várias vezes os desafios enfrentados pela COP28.