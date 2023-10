Republicanos tentarão novamente superar divisões internas e eleger líder da Câmara dos EUA

As dificuldades do parlamentar de Ohio, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, espelham as do ex-líder Kevin McCarthy, que levou quatro dias para conquistar o cargo em janeiro.

Enquanto McCarthy ganhou apoio lentamente ao longo de 15 rodadas de votação, Jordan tem perdido votos: 22 de seus colegas republicanos votaram contra ele na quarta-feira, dois a mais do que na primeira votação.

Isso fez com que os republicanos considerassem uma opção alternativa que permitiria ao Congresso lidar com questões urgentes, como financiamento para Israel e Ucrânia, além de evitar uma paralisação do governo em menos de um mês.

Os oponentes dizem que o parlamentar de Ohio poderia perder por uma margem maior quando a Câmara se reunir às 13h, no horário de Brasília, para uma terceira votação.

A prolongada batalha pela liderança tem exposto as divisões entre os republicanos, que controlam a Câmara por uma margem estreita de 221 a 212 assentos.

"Há facções, definitivamente facções, é tudo o que posso dizer. Nunca vi nada assim antes", disse o deputado republicano Brian Babin, que votou a favor de Jordan.