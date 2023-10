Viagem a Israel vincula Biden e EUA a qualquer ofensiva em Gaza

Depois de partir de Tel Aviv, Biden concedeu sua primeira entrevista coletiva na cabine de imprensa do Air Force One como presidente para dizer aos repórteres que havia trabalhado com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi para abrir a passagem de Rafah para ajuda humanitária a Gaza.

Manter a credibilidade pode se tornar ainda mais difícil para Biden quando uma invasão terrestre aumentar o número de vítimas civis, disse Ezra Cohen, membro do Hudson Institute e ex-subsecretário de Defesa dos EUA para inteligência.

Ele afirmou que Biden "terá que se preocupar muito em explicar ao povo americano que Israel segue a lei do conflito armado".

Diversos críticos afirmam que Israel não segue.

A situação ameaça desfazer anos de trabalho diplomático para cortejar parceiros no mundo árabe e muçulmano, da Turquia à Arábia Saudita e do Egito ao Catar, na esperança de que laços mais profundos tornariam Israel mais seguro, combateriam os inimigos dos EUA, de Teerã a Moscou e Pequim, e manteriam os preços do gás dos EUA sob controle.

A diplomacia para normalizar os laços entre a Arábia Saudita e Israel está agora congelada, enquanto Biden tenta conter uma crise em espiral que envolve o Oriente Médio e desencadeia um confronto direto com o Irã.