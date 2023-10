Astrônomos detectam misteriosa explosão energética de 8 bilhões de anos

Uma rajada rápida de rádio, ou FRB, é um pulso de radiação eletromagnética de radiofrequência.

"As ondas de rádio nas FRBs são semelhantes às usadas em fornos de micro-ondas. A quantidade de energia nessa FRB é equivalente a colocar no micro-ondas uma tigela de pipoca com o dobro do tamanho do Sol", disse o astrônomo Ryan Shannon, da Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália, co-líder do estudo publicado esta semana na revista Science.

Até agora, a explosão deste tipo mais antiga conhecida datava de 5 bilhões de anos atrás, o que torna essa explosão 3 bilhões de anos mais antiga. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Para efeito de comparação, a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos.

Ao estudar objetos e eventos de muito tempo atrás, os astrônomos observam através de vastas distâncias cósmicas, o que torna essa explosão também a mais distante de qualquer FRB já detectada.

"Agora sabemos que as rajadas rápidas de rádio existem há mais da metade da idade do universo", disse o astrônomo e co-líder do estudo Stuart Ryder, da Universidade Macquarie, na Austrália.

As rajadas rápidas de rádio foram descobertas em 2007.