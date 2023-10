Biden receberá líderes sul-americanos para cúpula sobre migração

Um número recorde de migrantes atravessou ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México nos últimos anos, com centenas de milhares de pessoas se dirigindo ao norte depois de passarem por uma perigosa região de selva conhecida como Darién, entre a Colômbia e o Panamá.

A tendência foi alimentada em parte por um aumento acentuado de venezuelanos que fogem da instabilidade econômica e política em seu país de origem.

O anúncio da cúpula ocorre após o governo Biden aliviar amplamente, no começo da semana, as sanções ao setor de petróleo da Venezuela em resposta a um acordo alcançado entre o governo venezuelano e os partidos da oposição para as eleições de 2024. Ao mesmo tempo, os EUA reiniciaram as deportações para a Venezuela, paralisadas há um bom tempo.

(Reportagem de Mica Rosenberg, Trevor Hunnicutt e Costas Pitas)