Foguetes e drones atingem bases iraquianas que abrigam forças dos EUA

Foguetes atingiram outra base militar que abriga forças dos EUA perto do aeroporto internacional de Bagdá, informou a polícia iraquiana na quinta-feira, sem fornecer mais detalhes.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que dois foguetes foram disparados contra as forças dos EUA no aeroporto. Um foi interceptado e o outro atingiu uma instalação de armazenamento vazia e não houve vítimas, acrescentou a autoridade.

Com os últimos ataques, são quatro nas últimas 24 horas tendo como alvo as bases militares iraquianas que hospedam as forças dos EUA no Iraque.

Na semana passada, grupos armados iraquianos alinhados com o Irã ameaçaram atingir os interesses dos EUA com mísseis e drones se Washington interviesse para apoiar Israel contra o Hamas em Gaza, após as incursões mortais de militantes do Hamas que mataram 1.400 pessoas.

Os Estados Unidos têm 2.500 soldados no Iraque e mais 900 na vizinha Síria, em uma missão para aconselhar e ajudar as forças locais no combate ao Estado Islâmico, que em 2014 tomou grande parte do território em ambos os países.

(Reportagem de Kamal Ayash e Idrees Ali)