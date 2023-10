Hamas diz que libertou duas reféns: mãe e filha norte-americanas

Por Nidal al-Mughrabi e Emily Rose

GAZA/JERUSALÉM (Reuters) - O grupo islâmico Hamas disse nesta sexta-feira que libertou duas reféns norte-americanas -- mãe e filha -- pelo que chamou de "razões humanitárias", após esforços de mediação do Catar.

O porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, emitiu uma declaração anunciando a libertação, a primeira desde que homens armados do grupo militante invadiram Israel em 7 de outubro, matando 1.400 pessoas, a maioria civis, e fazendo cerca de 200 reféns.