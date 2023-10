Israel arrasa distrito de Gaza e míssil atinge igreja ortodoxa

O escritório de assuntos humanitários das Nações Unidas disse que mais de 140.000 casas -- quase um terço de todas as casas em Gaza -- foram danificadas, sendo que quase 13.000 foram completamente destruídas.

O sul do enclave também tem sido atingido regularmente. As autoridades de Gaza disseram que houve vários mortos e feridos em novos ataques a Khan Younis, a principal cidade do sul de Gaza.

FRENTES NO LÍBANO E NA CISJORDÂNIA

Enquanto as tropas israelenses se aglomeram em torno de Gaza, aguardando uma ordem de invasão, o conflito também está se espalhando para duas outras frentes -- a Cisjordânia e a fronteira norte com o Líbano.

O Ministério da Defesa ordenou que os moradores da maior cidade israelense próxima à fronteira libanesa, Kiryat Shmona, fossem retirados para casas de hóspedes. Os confrontos na fronteira entre Israel e o movimento Hezbollah do Líbano foram os mais mortais desde uma guerra total em 2006.

Na Cisjordânia, o Ministério da Saúde palestino disse que 13 pessoas foram mortas, incluindo cinco crianças, depois que as tropas israelenses invadiram e realizaram ataques aéreos no campo de refugiados de Nur Shams, perto de Tulkarm.