Juíza suspende ordem de silêncio de Trump em caso eleitoral de 2020

WASHINGTON (Reuters) - Uma juíza dos EUA suspendeu temporariamente nesta sexta-feira uma ordem de silêncio parcial, que havia imposto, para limitar declarações públicas de Donald Trump sobre processo criminal federal em que ele está sendo acusado de tentar, ilegalmente, desfazer sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Agindo no mesmo dia em que um juiz do estado de Nova York multou Trump em 5.000 dólares por violar determinação de silêncio em um julgamento civil, a juíza distrital Tanya Chutkan, em Washington, suspendeu a ordem que emitiu no início da semana, enquanto considera o pedido do ex-presidente por uma pausa mais longa enquanto contesta a ação.

Os advogados do ex-presidente pediram na sexta-feira a Chutkan que suspendesse as restrições, enquanto ele pede a um tribunal de recursos que anule uma ordem da juíza que eles chamaram de "excessivamente ampla".