Polícia israelense reprime cidadãos árabes que expressam solidariedade a Gaza

Abu Amneh postou um emoji da bandeira palestina com as palavras "Não há vencedor senão Deus", uma frase muçulmana. A postagem já foi removida.

A polícia disse que Abu Amneh, que tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, estava promovendo discurso de ódio e incitação, algo que ela nega.

Após dois dias de detenção, ela foi colocada em prisão domiciliar e proibida de discutir a guerra por 45 dias, disse sua defesa. Não está claro se ela será acusada.

Na terça-feira, o comissário da polícia de Israel, Kobi Shabtai, disse que haveria tolerância zero para incitação contra o Estado e seus símbolos após um ataque mortal do Hamas no sul de Israel, no qual 1.400 pessoas foram mortas e pelo menos 200 foram feitas reféns.

"Quem quiser ser cidadão do Estado de Israel, ahlan wa sahlan ("bem-vindo" em árabe). Quem quiser se identificar com Gaza é bem-vindo, vou colocá-lo em um ônibus para lá", disse Shabtai em uma mensagem de vídeo.

Desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro, Israel bombardeou a densamente povoada Faixa de Gaza, matando mais de 4.000 palestinos, incluindo mais de 1.500 crianças, afirma o Ministério da Saúde de Gaza.