Rússia está em contato com Hamas para libertar reféns, diz embaixador russo em Israel

MOSCOU (Reuters) - A Rússia está em contato com o Hamas para libertar os reféns capturados pelo grupo militante palestino durante ataque a Israel e que agora estão presos na Faixa de Gaza, disse o embaixador russo em Israel.

Segundo o jornal Izvestia, o enviado Anatoly Viktorov afirmou: "É claro que temos contatos com representantes do Hamas e, em primeiro lugar, eles têm como objetivo resgatar os reféns dos locais onde eles estão agora, capturados por militantes do Hamas no primeiro dia do - falando francamente - ataque terrorista contra civis israelenses".

(Reportagem da Reuters)