Tribunal russo prorroga custódia de jornalista dos EUA em ação sobre "agente estrangeiro"

KAZAN, Rússia (Reuters) - A jornalista russo-americana Alsu Kurmasheva teve sua detenção prorrogada por 72 horas na sexta-feira em um caso em que é acusada de violar a lei russa sobre agentes estrangeiros.

Kurmasheva é jornalista da Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), com sede em Praga, que é financiada pelo Congresso dos Estados Unidos e designada pela Rússia como agente estrangeiro, o que significa que recebe financiamento estrangeiro para atividades consideradas políticas.

Um vídeo de dentro do tribunal mostrou Kurmasheva sentada em uma caixa de vidro com os braços cruzados, usando uma grande máscara branca sobre o rosto e um casaco preto com capuz cobrindo a cabeça. O advogado de Kurmasheva, Edgar Matevosyan, disse à Reuters que ela se declarou inocente.