Trump é multado em US$5 mil por criticar funcionária de tribunal em julgamento em Nova York

Engoron disse no decreto que uma publicação de Trump nas redes sociais -- que foi excluída da plataforma do ex-presidente, o Truth Social -- atacando a secretária do juiz permaneceu visível em seu site de campanha duas semanas depois de ele ordenar que fosse retirada.

Trump é o favorito à nomeação republicana para desafiar o presidente democrata Joe Biden nas eleições de 2024, mantendo uma liderança dominante sobre seus rivais, apesar dos crescentes problemas jurídicos e das restrições ordenadas pelo tribunal às suas declarações públicas.

Engoron, responsável pelo julgamento das acusações apresentadas pela procuradora-geral do Estado de Nova York, Letitia James, impôs uma determinação de silêncio limitada no dia 3 de outubro, depois que Trump, em uma publicação em uma rede social, compartilhou uma foto da principal auxiliar do juiz posando com o líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, um crítico do ex-presidente, e a chamou de "namorada" do senador.

Engoron disse ao impor a determinação de silêncio que os comentários dirigidos à sua equipe eram "inaceitáveis, inapropriados e não serão tolerados em nenhuma circunstância".

Trump por vezes apareceu pessoalmente no julgamento em curso, atacando James e Engoron em comentários inflamados a jornalistas do lado de fora do tribunal.

Trump não compareceu à audiência de sexta-feira, na qual, segundo relatos da imprensa norte-americana, seus advogados disseram que a publicação que permaneceu visível foi inadvertida e apresentaram um pedido de desculpas ao juiz.