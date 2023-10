Veto dos EUA na ONU para proteger Israel pode enfraquecer apoio à Ucrânia na guerra

Israel prometeu exterminar o Hamas, que governa Gaza, depois que homens armados grupo militante islâmico romperam a cerca que isola o enclave em 7 de outubro e atacaram cidades e kibutzes israelenses, matando 1.400 pessoas, principalmente civis.

Desde então, Israel atacou Gaza pelo ar e impôs um cerco completo ao enclave. O Ministério da Saúde palestino afirma que mais de 4.000 palestinos foram mortos. A ONU diz que mais de um milhão ficaram desabrigados.

Thomas-Greenfield disse que os EUA ficaram desapontados porque o projeto de resolução não fazia menção ao direito de autodefesa de Israel. Ela deixou a porta aberta para ações futuras da ONU, mas disse que o conselho “precisa acertar isso”.

Louis Charbonneau, diretor da organização Human Rights Watch para a ONU, disse: "Se os EUA e outros governos ocidentais quiserem convencer o resto do mundo de que levam a sério os direitos humanos e as leis da guerra, princípios que aplicam corretamente às atrocidades russas na Ucrânia e às atrocidades do Hamas em Israel, também têm de se aplicar ao brutal desrespeito de Israel pela vida civil em Gaza."