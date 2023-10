Biden diz que EUA estão empenhados em garantir que civis de Gaza tenham acesso a água e alimentos

(Reuters) - Os Estados Unidos estão empenhados em garantir que os civis em Gaza continuem a ter acesso a alimentos, água e cuidados médicos sem que sejam desviados pelo Hamas, disse o presidente norte-americano, Joe Biden, neste sábado.

"Continuaremos a trabalhar com todas as partes para manter a passagem de Rafah em operação para permitir o movimento contínuo de ajuda que é imperativo para o bem-estar do povo de Gaza", disse ele em um comunicado depois que o primeiro comboio de suprimentos humanitários passou pela travessia para o enclave.