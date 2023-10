Cerca de 100.000 pessoas participam de manifestação pós-palestinos em Londres

Muitos dos cânticos e cartazes continham fortes slogans anti-israelenses, e um manifestante ergueu um cartaz com fotos de Sunak, do presidente norte-americano, Joe Biden, e do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com a mensagem “Procurados por Crimes de Guerra”.

A polícia alertou antes da manifestação que qualquer pessoa expressando apoio ao Hamas, banido no Reino Unido como uma organização terrorista, poderia ser preso, e que incidentes de crime de ódio não seriam tolerados.

O protesto parecia pacífico e não havia relatos imediatos de prisões.

(Reportagem de Michael Holden e Yann Tessier)