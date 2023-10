Chefe de ajuda da ONU diz que 2º comboio para Gaza pode levar a uma operação contínua de entregas

O comboio com 20 caminhões foi anunciado pelo presidente norte-americano, Joe Biden, após uma viagem para Israel na quarta-feira e não foi alvo de uma inspeção como as que as autoridades dizem que será necessária para entregas contínuas.

“Eu tenho ouvido esta tarde -- mas estamos negociando neste exato momento -- que talvez consigamos enviar outro comboio amanhã (domingo), talvez até um pouco maior, 20 a 30 caminhões”, disse o chefe de auxílio humanitário da ONU, Martin Griffiths, em uma entrevista durante uma conferência sobre Gaza no Cairo.

“É incrivelmente importante que não haja um intervalo na ajuda que está cruzando a fronteira”, disse. A ONU afirmou que 100 caminhões são necessários diariamente para cumprir as necessidades essenciais em Gaza, onde Israel impôs um “cerco total”, enquanto bombardeia o enclave em retaliação à invasão letal de militantes do Hamas.

Rafah é a principal rota para entrar ou sair da Faixa de Gaza que não está sob controle de Israel, que disse que não permitirá a entrada de auxílio pelo seu território até que o Hamas liberte os reféns que tomou durante o seu ataque em 7 de outubro.

Israel disse que auxílio pode entrar pelo Egito, desde que as entregas não caiam nas mãos do Hamas.

“O que precisa acontecer é concordarmos, e estamos em discussões, discussões duras, mas justas, com os israelenses sobre um regime de verificação”, disse Griffiths.