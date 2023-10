Crianças de Gaza estão traumatizadas por bombardeio, com guerra por terra prestes a começar

Israel deve lançar um ataque por terra contra Gaza em breve, em resposta à ofensiva de soldados do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro que matou mais de 1.400 pessoas, com outras 210 mantidas como reféns.

“As crianças... começaram a desenvolver sintomas sérios de trauma, como convulsões, molhar a cama, medo, comportamento agressivo, nervosismo e não sair de perto dos pais”, disse o psiquiatra de Gaza Fadel Abu Heen.

Mais de 4.100 palestinos foram mortos em Gaza até agora, incluindo mais de 1.500 crianças, enquanto 13.000 pessoas ficaram feridas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

As condições nos abrigos improvisados em escolas da ONU, onde mais de 380.000 pessoas estão abrigadas na esperança de escapar dos bombardeios, apenas agravam o problema.

Às vezes há 100 pessoas dormindo em uma sala de aula, que exige limpeza contínua. Há pouca eletricidade e água, então os banheiros e vasos sanitários são muito sujos.

“Nossos filhos sofrem muito à noite. Choram a noite inteira, urinam em si mesmas sem querer e eu não tenho tempo de limpar”, disse Tahreer Tabash, mãe de seis filhos se abrigando em uma escola.