Eleitores da Argentina estão divididos às portas da eleição

Bullrich, cujo apoio foi diluído pela ascensão abrupta do rival de extrema-direita Milei, é a candidata do establishment conservador, endossada por muitos do setor empresarial, que gostam de sua mensagem forte e estável, além do foco em segurança.

“Bullrich é mais racional, o que significa propor mudanças que talvez sejam um pouco mais esperadas e razoáveis”, disse Hernán Etchaleco, diretor de uma empresa de consultoria de comunicações. “É o que eu gostaria para o país.”

Milei, no entanto, tem sido o principal assunto da campanha desde que conseguiu uma vitória surpreendente nas primárias de agosto e está liderando as pesquisas recentes. Ele se conectou com os eleitores, especialmente os jovens e irritados com anos de mal-estar econômico que está piorando no momento, com inflação em 138% e dois quintos da população na pobreza.

“Eu passei minha vida inteira com problemas acontecendo”, disse Agustin Geist, 24, que nasceu pouco antes da grande crise econômica em 2001-2002, cuja sombra ainda paira sobre a Argentina.

“Me parece ser a hora de uma mudança, de ver como podemos alterar a realidade do país.”

(Reportagem de Horacio Soria e Juan Bustamante)