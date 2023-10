Ex-primeiro-ministro do Paquistão promete trabalhar pela recuperação econômica

Por Asif Shahzad e Mubasher Bukhari

ISLAMABAD (Reuters) - Três vezes primeiro-ministro do Paquistão, Nawaz Sharif começou a campanha do seu partido para a eleição do ano que vem neste sábado, após retornar de um exílio autoimposto de quatro anos em Londres, prometendo enfrentar a inflação recorde.

“Quero servir esta nação”, disse o político veterano de 73 anos, em seu discurso para milhares de apoiadores em Lahore, sua cidade natal.