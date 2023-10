Giorgia Meloni pede que comunidade internacional não caia na "armadilha" do Hamas

“Eu tenho a impressão que esse era o verdadeiro objetivo do ataque do Hamas, não defender os direitos do povo palestino, mas um ataque que criaria um fosso intransponível entre palestinos e israelenses, o que quer dizer que o alvo somos todos nós, e não podemos cair nessa armadilha, o que seria muito estúpido.”

A primeira-ministra italiana se reuniu com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, no Cairo, antes de viajar para Tel Aviv para se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Meloni e Abbas discutiram a necessidade de trabalhar duro para abrandar a guerra entre Israel e Hamas e para uma solução de dois Estados, disse a líder italiana a jornalistas, se referindo à ideia de estabelecer dois Estados separados e independentes, um para israelenses e outro para palestinos.

(Reportagem de Giselda Vagnoni)