Israel classifica alegação do Hamas de ter rejeitado libertação de reféns de "propaganda"

JERUSALÉM (Reuters) - Israel classificou neste sábado como "propaganda" a afirmação do Hamas de que o grupo militante queria libertar mais dois reféns por razões humanitárias, mas que Israel havia se recusado a recebê-los.

Abu Ubaida, porta-voz do braço armado do Hamas, disse que informou o Catar da intenção do grupo de libertar as duas pessoas adicionais na sexta-feira, no mesmo dia em que libertou os norte-americanos Judith Tai Ranaan e a sua filha Natalie.

Num comunicado posterior, Abu Ubaida disse que o Hamas estava pronto para libertar as duas pessoas no domingo "usando os mesmos procedimentos" envolvidos na libertação de Judith e Natalie.