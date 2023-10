Hezbollah diz que 4 combatentes foi morto em troca de tiros com Israel

O Hezbollah e os militares israelenses têm trocado tiros na fronteira quase que diariamente desde que o grupo palestino Hamas lançou um ataque mortal contra Israel em 7 de outubro, e Israel retaliou com ferozes ataques aéreos em Gaza.

Essa é a pior escalada de violência ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano desde a guerra de 2006 entre o Hezbollah e Israel.

Fontes disseram anteriormente que os ataques do Hezbollah foram planejados para manter os militares de Israel ocupados sem provocar uma grande guerra. Israel afirma que não tem interesse em travar uma guerra e disse que, se o Hezbollah for contido, manterá o status quo.

Mas as tensões crescentes aumentaram as preocupações na região e fora dela sobre o risco de um conflito mais amplo, já que Israel está se preparando para uma esperada incursão terrestre em Gaza.

As áreas de fronteira em torno de Hula, no Líbano, foram palco de várias trocas de tiros pesadas recentemente, o que levou Israel a evacuar a cidade israelense vizinha de Kiryat Shmona.

Um porta-voz do Exército israelense disse neste sábado que a retirada dos residentes de Kiryat Shmona permitiu que os militares ampliassem suas ações contra o Hezbollah, que é um aliado do Hamas que também recebe apoio do Irã.