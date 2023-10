Lenda da Inglaterra e do Manchester United, Bobby Charlton morre aos 86 anos

(Reuters) - Bobby Charlton, jogador do Manchester United que conquistou a Copa do Mundo com a Inglaterra e se tornou um embaixador amado e muito respeitado de seu clube e de seu país, morreu neste sábado aos 86 anos.

Charlton, conhecido pelo seu forte chute e distinto penteado, venceu três títulos do Campeonato Inglês, a Copa dos Campeões da Europa e a Copa da Inglaterra durante 20 anos defendendo o Manchester United. Também foi parte importante da seleção inglesa que conquistou a Copa do Mundo de 1966.

Digno, despretensioso e considerado o maior servidor da história do United, Charlton fez 758 jogos pelo clube, marcando 249 gols. Os dois recordes perduraram por muito tempo, até Ryan Giggs superar o primeiro em 2008, e Wayne Rooney, o segundo, nove anos depois.