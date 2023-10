Lula vai a hospital para exames pós-operastórios

No final de setembro, Lula foi submetido a uma artoplastia do quadril com colocação de prótese. Desde então ele tem trabalhado no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente.

Na sexta-feira, Lula disse que estará de volta à sua rotina de trabalho no Palácio do Planalto na próxima semana.

(Redação Brasília)