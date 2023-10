Primeiros caminhões de ajuda emergencial chegam a Gaza

Testemunhas disseram que os caminhões de ajuda saíram da passagem após verificações e seguiram para a área sul de Gaza, incluindo as cidades de Rafah e Khan Younis, onde centenas de milhares de pessoas deslocadas pela implacável guerra aérea de Israel estão abrigadas.

No entanto, as autoridades palestinas ficaram desapontadas com o fato de os suprimentos de combustível não terem sido incluídos e acrescentaram que a ajuda era apenas 3% do que costumava entrar em Gaza antes da crise.

"A exclusão do combustível da ajuda humanitária significa que as vidas dos pacientes e feridos continuarão em risco. Os hospitais de Gaza estão ficando sem os materiais básicos para realizar intervenções médicas", disse o Ministério da Saúde de Gaza.

O "cerco total" de Israel a Gaza após o ataque ao sul de Israel em 7 de outubro por militantes do movimento islâmico Hamas deixou os 2,3 milhões de habitantes de Gaza sem alimentos, água, medicamentos e combustível.

A Organização das Nações Unidas disse que o comboio incluía suprimentos vitais que seriam recebidos e distribuídos pelo Crescente Vermelho Palestino, com o consentimento do Hamas. Israel alertou que nenhuma ajuda deve ir parar nas mãos do Hamas.

"A situação humanitária em Gaza -- já precária -- atingiu níveis catastróficos", disse o chefe humanitário da ONU, Martin Griffiths, em um comunicado.