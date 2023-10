Ameaças à vida dos judeus na Alemanha são um ultraje, diz presidente

Cada ataque contra residentes ou instituições judaicas na Alemanha é um “ultraje”, acrescentou Steinmeier.

Desde a incursão mortal do Hamas e os ataques das forças israelenses em represália, a Alemanha testemunhou uma série de protestos em apoio a Israel e a Gaza, em alguns dos quais foram ouvidos slogans antissemitas.

O país abriga algumas das maiores comunidades judaicas e palestinas da Europa.

Nas últimas duas semanas, estrelas de Davi foram pintadas em alguns edifícios e uma bomba de gasolina foi lançada numa sinagoga no centro de Berlim. Alguns pais judeus pararam de levar os filhos à escola por temerem pela segurança deles.

O embaixador de Israel e parentes dos reféns alemães feitos pelo Hamas também discursaram na manifestação, que os organizadores disseram ter atraído cerca de 25 mil participantes.

Embora a maioria dos protestos pró-palestinos tenham sido explícitos ao afirmarem que o seu foco está na situação humanitária em Gaza e não no apoio ao Hamas, todos, com exceção de dois, foram proibidos, com a polícia usando spray de pimenta para dispersar os atos, o que suscitou acusações de discriminação.