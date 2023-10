Biden conversa com principais aliados ocidentais e o papa sobre guerra entre Israel e Hamas

Por Andrea Shalal e Kanishka Singh

REHOBOTH BEACH, Delaware (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, intensificou neste domingo seu compromisso com a guerra em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, com um telefonema com os líderes do Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Itália, depois de falar com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

A Casa Branca informou que Biden fez ligações separadas com os líderes ocidentais, Netanyahu e o papa Francisco em meio a temores crescentes de que a guerra entre Israel e o Hamas possa se transformar em um conflito mais amplo no Oriente Médio, à medida que Israel bombardeava Gaza e intensificava os confrontos na fronteira com o Líbano.