China e Filipinas trocam acusações em meio a colisão no Mar do Sul da China

A China continuará a tomar as medidas necessárias de acordo com as leis nacionais e internacionais para salvaguardar a sua soberania territorial, afirmou.

PROVOCAÇÕES PERIGOSAS

Os Estados Unidos expressaram apoio às Filipinas, denunciando a "interrupção de uma missão legal de reabastecimento das Filipinas" por parte da China.

“Apoiamos nossos #AmigosParceirosAliados na proteção da soberania filipina e no apoio a um #IndoPacíficoLivreEAberto”, postou a embaixadora nas Filipinas, MaryKay Carlson, na plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter.

As embaixadas do Canadá e do Japão em Manila também expressaram apoio às Filipinas e alarmaram-se com a colisão. O embaixador da União Europeia, Luc Veron, afirmou: “Estes incidentes, a sua repetição e a intensificação deles são perigosos e muito perturbadores”

As relações de Manila com Pequim azedaram sob o comando do presidente Ferdinand Marcos Jr., que reforçou o envolvimento militar com Washington desde que assumiu o cargo no ano passado. O Pentágono disse em maio que protegeria as Filipinas se a sua guarda costeira fosse atacada “em qualquer lugar do Mar do Sul da China”.