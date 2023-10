Em meio à pior crise econômica em décadas, Argentina vai às urnas com líder radical em destaque

Para ser eleito neste domingo, um candidato precisará de mais de 45% dos votos ou 40% e uma vantagem de 10 pontos sobre os rivais.

Um eventual segundo turno seria realizado em 19 de novembro.

Qualquer que seja o vitorioso, ele terá de lidar com uma economia que está respirando por aparelhos: as reservas do banco central estão vazias, espera-se uma recessão depois de uma grande seca e um programa de 44 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional (FMI) está vacilando.

A receita de terapia de choque de Milei inclui promessas de dolarizar a economia, fechar o banco central, reduzir o tamanho do governo e privatizar entidades estatais. Ele criticou a China, é a favor de leis mais flexíveis sobre armas, se opõe ao aborto e é antifeminista.

"Ele é o único que entende a situação do país e sabe como salvá-lo", disse o estudante de Buenos Aires Nicolás Mercado, de 22 anos.

Susana Munoz, de 62 anos, aposentada, por sua vez, disse que a ascensão de Milei era um reflexo da agitação global, onde a inflação alta, os conflitos e a migração estão alimentando as divisões.