Exército egípcio diz que guardas de fronteira foram feridos em ataque acidental por tanque israelense

DUBAI (Reuters) - Vários guardas de fronteira egípcios sofreram ferimentos leves no domingo após serem atingidos por fragmentos de um projétil disparado acidentalmente por um tanque israelense, disse um porta-voz do Exército do Egito.

Mais cedo, militares de Israel disseram que um de seus tanques atingiu acidentalmente uma posição egípcia perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

"O incidente está sendo investigado e os detalhes estão sendo analisados. As IDF (Forças de Defesa de Israel) expressam tristeza em relação ao incidente", disse comunicado das IDF, sem dar mais detalhes.