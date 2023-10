Massa lidera eleição na Argentina e deve enfrentar Milei em um 2º turno

BUENOS AIRES (Reuters) - O ministro da Economia do governo peronista da Argentina, Sergio Massa, tinha surpreendentes 35,9% dos votos em uma eleição geral neste domingo, em primeiro lugar, à frente do libertário radical Javier Milei, com 30,5%, com mais de três quartos dos votos apurados.

Isso levaria os dois candidatos polarizados a um segundo turno em 19 de novembro, com a terceira colocada, a conservadora Patricia Bullrich, bem atrás, com 23,6%, segundo dados oficiais.

(Reportagem de Adam Jourdan)