Milhares de pessoas participam de primeira manifestação pró-palestinos autorizada em Paris desde ataques do Hamas

PARIS (Reuters) - Milhares de pessoas agitando bandeiras palestinas e gritando "Gaza, Paris está com você" se reuniram neste domingo para a primeira manifestação pró-palestinos permitida pela polícia na capital francesa desde os ataques do Hamas em Israel, no último dia 7 de outubro.

Cerca de 15 mil pessoas compareceram à Place de la Republique, segundo dados da polícia, para expressar solidariedade aos palestinos e pedir um cessar-fogo, enquanto o número de mortos em ataques israelenses em Gaza subia para mais de 4.700.

“Estamos aqui para defender a liberdade do povo da Palestina, especialmente diante do que está acontecendo em Gaza – é inaceitável”, disse Noureddine Mansour.