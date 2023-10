Peronista Massa fará 2º turno das eleições com libertário Milei na Argentina

Por Nicolás Misculin, Candelaria Grimberg e Anna-Catherine Brigida

BUENOS AIRES, 22 Out (Reuters) - A coalizão peronista governista da Argentina superou as expectativas e liderava as eleições gerais do país neste domingo, preparando o palco para um segundo turno polarizado no próximo mês entre o ministro da Economia, Sergio Massa, e o radical libertário de extrema-direita Javier Milei.

Massa tinha cerca de 36% dos votos, à frente de Milei com pouco mais de 30%, enquanto a conservadora Patricia Bullrich aparecia atrás com 23,7%, com cerca de 80% dos votos apurados, um resultado que desafiava as pesquisas pré-eleitorais que previam uma vitória do candidato libertário.