Blinken diz na ONU: EUA não querem guerra com Irã, mas vão se defender

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira que os civis sejam protegidos na guerra entre Israel e os militantes palestinos do Hamas, expressando preocupação com as "claras violações do direito internacional humanitário" na Faixa de Gaza.

Mais de 700 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses durante a noite, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o maior número de mortos em 24 horas desde que Israel iniciou uma campanha de bombardeio para esmagar os militantes do Hamas, que surpreenderam o país com um ataque mortal em 7 de outubro.

"É importante também reconhecer que os ataques do Hamas não aconteceram em um vácuo. O povo palestino tem sido submetido a 56 anos de ocupação sufocante", disse Guterres.

"Mas as queixas do povo palestino não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. E esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino", afirmou ele.

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, descreveu o discurso de Guterres como "chocante". Em uma publicação no X, anteriormente conhecido como Twitter, ele pediu que Guterres renunciasse imediatamente, enquanto o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, disse que não se encontraria mais com Guterres na terça-feira, conforme planejado.