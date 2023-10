(Reuters) - Oito caminhões com água, alimentos e medicamentos entraram na Faixa de Gaza vindos do Egito na noite desta terça-feira (horário local), disse o Crescente Vermelho Palestino, acrescentando que foi o quarto comboio de ajuda emergencial a entrar no enclave desde o início da guerra com Israel.

Cinco dos caminhões continham água, dois transportavam alimentos e um levava medicamentos, informou o Crescente Vermelho em um comunicado.

(Reportagem de Rami Ayyub)